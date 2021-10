Waterland etabliert mit Horn & Company neue Wachstums- und Konsolidierungsplattform für mittelständische Beratungen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Düsseldorf (ots) - Der Markt für Top-Management-Beratung ist in denletzten Jahren von zunehmenden Konsolidierungstendenzen geprägt. In diesemdynamischen Umfeld sind Waterland Private Equity und die Top-Management-BeratungHorn & Company eine 50/50-Partnerschaft eingegangen, um eine neueWachstumsplattform für mittelständische Beratungshäuser zu schaffen. Horn &Company zählt zu den führenden Beratungshäusern der DACH-Region in den BereichenStrategie, Digitalisierung und Ergebnissteigerung für Finanzdienstleister sowieIndustrie- und Handelsunternehmen. Die Gesellschafter von Horn & Company bleibendem Unternehmen dabei in gewohnter Funktion erhalten und übernehmen in ihrerGesellschafterrolle weiterhin die unternehmerische Leadverantwortung für dasoperative Beratungsgeschäft.Die 2009 unter anderem von Dr. Christian Horn und Dr. Alexander Bethke-Jaenickegegründete Top-Management-Beratung Horn & Company ist ein aufFinanzdienstleister und Industrieunternehmen spezialisiertesTop-Management-Beratungshaus mit Hauptsitz in Düsseldorf. Der Schwerpunkt vonHorn liegt auf der Gestaltung und effektiven Umsetzung von Strategieprozessenund der digitalen Transformation von Finanzdienstleistern und Industrie- undHandelsunternehmen mit klarem Fokus auf messbare GuV-Verbesserung, unter anderemdurch data-driven Analyseverfahren. Aufbauend auf dem hohen Anspruch anExpertise und Seniorität des Horn & Company Berater*innen-Teams wurde dasBeratungshaus wiederholt als Hidden-Champion der Top-Management-Beratung fürBanken und Versicherungen von Management und Wissenschaft ausgezeichnet. Horn &Company blickt seit Gründung durchgängig auf zweistellige Wachstumsraten proJahr zurück und beschäftigt heute bereits über 100 Mitarbeiter*innen an sechsStandorten in Deutschland und Österreich. Das gesamte Führungsteam von Horn &Company bleibt weiterhin für das Unternehmen aktiv.Stärkung der Kernkompetenzen und anorganisches Wachstum im FokusAufbauend auf dem starken organischen Wachstum des Unternehmens soll sich Horn &Company durch die Partnerschaft mit Waterland durch eine Branchenkonsolidierungzu einer noch stärkeren Marke im DACH-Beratungsmarkt entwickeln. Hierzu planendie Partner, das Leistungsspektrum von Horn & Company u.a. in den Bereichendigitale Transformation, Asset-Based-Consulting und Data-Analytics sowie inweiteren funktionalen Themenfeldern zu erweitern, um damit den Kunden einholistisches Beratungs-Ökosystem offerieren zu können. Durch weitere Verzahnungund Integration der heutigen Kernkompetenzfelder soll insbesondere auch derweitere Ausbau des Geschäftsbereichs Industrie und Handel forciert werden. Aus