Varta plant einen Mega-Angriff! Aktie schiebt sich immer weiter nach oben!

Bei Varta läuft es derzeit wieder. In der vergangenen Woche gab der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag bekannt, dass der Batteriespezialist kurzfristig auch in das Geschäft der E-Mobilität einsteigen möchte. Das macht durchaus Sinn. Schließlich ist Varta im Bereich der Mini-Zellen, wie sie beispielsweise in Hörgeräten oder Kopfhörern eingesetzt werden, absolut führend. Die Aktie honoriert das auch heute mit kräftigen Kursgewinnen!

Am Tag nach der Ankündigung sprang der Kurs mal eben mehr als acht Prozent nach oben und konnte damit die 120-Euro-Marke kurzzeitig zurückerobern. Zwar mussten diese Gewinne quasi umgehend wieder abgegeben werden, doch heute klettert die Aktie weitere 1,5 Prozent nach oben. Derzeit müssen Anleger für einen Anteilsschein damit knapp 122 Euro auf den Tisch legen. Wenn Varta den Bereich um 120 Euro erfolgreich verteidigen kann, sieht es kurzfristig ganz gut aus.

Doch wie geht es mit Varta mittel- und vor allem langfristig weiter? Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.