AKTIE IM FOKUS Teamviewer versuchen Stabilisierung - Google-Kooperation hilft Nach dem Kurseinbruch um fast 54 Prozent in zwölf Handelstagen haben die Papiere von Teamviewer am Dienst einen Stabilisierungsversuch gestartet. Vom Rekordtief bei 13,44 Euro am Morgen drehten die Aktien des Softwareherstellers bis zum Mittag auf …