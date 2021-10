Arbeiten trotz Krankheit ist in der Pflege weit verbreitet / AOK präsentiert auf dem Deutschen Pflegetag Initiative für mehr Betriebliche Gesundheitsförderung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Viele Führungskräfte in der Pflegebranche gehen trotz einerErkrankung zur Arbeit. Das ergab eine im Juli 2021 durchgeführte bundesweiteBefragung unter 500 Leitungskräften aus Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern,die der AOK-Bundesverband zum morgen beginnenden Deutschen Pflegetagveröffentlicht hat. Mit einer bundesweiten Initiative zur BetrieblichenGesundheitsförderung in der Pflege will die AOK diesem Problem begegnen und dazubeitragen, die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der Pflege zu verbessern.In der aktuellen Befragung gaben mehr als ein Drittel der befragtenFührungskräfte (36 Prozent) an, in den vergangenen zwölf Monaten krank zurArbeit gegangen zu sein. Knapp ein Viertel der befragten Leitungskräfte ausPflegeeinrichtungen und Kliniken (23 Prozent) erklärten, sie seien sogarentgegen dem ausdrücklichen ärztlichen Rat arbeiten gegangen. "Diese Ergebnissezeigen, dass das Phänomen des sogenannten Präsentismus in der Pflege weitverbreitet ist", sagt Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender desAOK-Bundesverbandes. "Der aktuelle Fehlzeiten-Report des WissenschaftlichenInstituts der AOK hat deutlich gemacht, dass die ohnehin schon großenBelastungen für das Pflegepersonal durch die Pandemie noch einmal gestiegensind. Als eine Folge hat sich eine bereits vor der Krise vorhandene Tendenz zumPräsentismus bei den Führungskräften noch verstärkt", so Litsch.Viele Beschäftige glauben offenbar, dass sie ihrem Unternehmen und denKolleginnen und Kollegen etwas Gutes tun, wenn sie krank zur Arbeit erscheinen.Das spiegelt sich auch in den Antworten der befragten Leitungskräfte wider: Sogaben 44 Prozent der Befragten Pflichtbewusstsein, Verantwortungsgefühl oder dieeigene Vorbildfunktion als Gründe für ihr Verhalten an. Knapp ein Viertel (23Prozent) begründete es mit Personalmangel, jede sechste Person (16 Prozent) mithoher Arbeitsbelastung. Präsentismus birgt laut Studien viele Risiken fürBeschäftigte und Unternehmen: Die Betroffenen erholen sich nicht angemessen,Krankheiten werden chronisch und Beschäftigte fallen womöglich noch länger aus.Im Falle von Infektionskrankheiten können andere, etwa Teammitglieder angestecktwerden. "Auch das Fehler- und Unfallrisiko steigt nachweislich. Gerade in dermedizinischen und pflegerischen Versorgung können Fehler schwere Konsequenzennach sich ziehen und kranke und pflegebedürftige Menschen in Gefahr bringen",betont AOK-Vorstand Litsch.Die beste Vorbeugung gegen Präsentismus besteht nach derzeitigem Forschungsstandin einer wertschätzenden Unternehmenskultur, in der die Gesundheit derBeschäftigten einen hohen Stellenwert hat. Auch Fort- und