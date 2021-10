Steinhoff meldet sich eindrucksvoll zurück. Ist das der Startschuss zu einer neuen Rallye?

Nach einem schwachen Notierungen rund um das Wochenende meldet sich Steinhoff heute eindrucksvoll zurück. Ging es am Freitag und Montag jeweils rund 3,5 Prozent nach unten, kontert die Aktie heute mit einem von deutlich über fünf Prozent. An der Handelsplattform Tradegate müssen zur Stunde 0,167 Euro für einen Anteilsschein hingelegt werden. Damit hellt sich die Charttechnik nun schlagartig wieder deutlich auf.

Grund dafür könnte die zuletzt durchaus positive Nachrichtenlage sein. Denn der von Steinhoff mit seinen Gläubigern ausgehandelte Vergleich nach dem milliardenschweren Bilanzskandal wurde von einem Amsterdamer Gericht bereits ratifiziert. Sobald nun auch die Gerichte in Südafrika nachziehen, wäre der Weg frei. Die Aktie schiebt sich heute wieder in den Bereich um 0,17 Euro und damit in die Zone, in der der Kurs im Prinzip schon seit einigen Wochen notiert. Kurzfristig sieht es also gut aus.

Doch wie geht es mit Steinhoff mittel- und langfristig weiter? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Steinhoff? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.