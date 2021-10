Scotch Creek Ventures Inc. entdeckt zusätzliche Lithium-Bohrziele in Clayton Valley

VANCOUVER, BC / 12. Oktober 2021 / Scotch Creek Ventures Inc. (das „Unternehmen“ (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) („Scotch Creek“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Identifizierung von drei Bohrzielen hoher Priorität durch eine in Scotch Creeks Lithiumprojekt Highlands West durchgeführte geophysikalische Untersuchung bekanntzugeben. Scotch Creeks technisches Team identifizierte die Ziele durch Analyse der Ergebnisse einer ausführlichen „Hybrid-Source Audio-Magnetotellurics (HSAMT)“-Untersuchung in einem Teil von Scotch Creek Ventures Highland-Konzessionen in Clayton Valley, Nevada.

Scotch Creek Ventures CEO, David Ryan kommentierte: „Diese ausgezeichneten Neuigkeiten folgen der Ankündigung des Bohrzieles Macallan East vom 22. September (https://www.scotch-creek.com/scotch-creek-ventures-inc-macallan-east-p ...) Mit dem Abschluss der beiden geophysikalischen Untersuchungen haben wir jetzt Lithium-Bohrziele hoher Priorität in der Tiefe und werden durch fortgesetzte Explorationsarbeiten weiteren Wert schöpfen“.

Das Ziel der HSAMT-Untersuchungen war die Abgrenzung von Formationseigenarten, die Kartierung der geologischen Stratigrafie und Struktur im Verhältnis zum Auftreten lithiumhaltiger Sole, die Identifizierung von Leitstoffen, die auf lithiumhaltige Sole hinweisen, und die Bereitstellung von Information zur Auswahl und Gestaltung weiterer geophysikalischer Untersuchungen oder die Identifizierung von Bohrstandorten für die weitere Exploration.

Scotch Creek Ventures technischer Experte, Matt Vitale, kommentierte: „Die ersten geophysikalischen Untersuchungen zur Identifizierung der Stratigrafie des Talbeckens und der Struktur der Leitstoffe in Clayton Valley sind abgeschlossen. Wie bei den vor kurzem beendeten Untersuchungen an den Macallan-Konzessionen (Pressemeldung vom 22. September 2021), verwendete Hasbrouck Geophysics, Inc., mit Feldunterstützung durch Atlas Technical Consultants Inc., Hybrid-Source Audio-Magnetotellurics (HSAMT) in den Highland-Konzessionen. Die Highland-Konzessionen liegen nordwestlich der Macallan-Konzessionen, unmittelbar südlich der Stadt Silver Peak mit bestehenden Sole-Anlagen und grenzen an die westliche Flanke des Talbeckens. Insgesamt wurden 34 separate HSAMT-Stationen entlang von vier Linien in Abständen von ungefähr 500 Metern errichtet. Wie schon gesagt, die Daten waren insgesamt von exzellenter Qualität.