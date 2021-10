WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im September 2021 in Deutschland 77 612 Menschen gestorben.

Diese Zahl liegt 10 % über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2017 bis 2020

für diesen Monat (+7 247 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der

vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren

unvollständiger Meldungen können die ersten Sterbefallzahlen für Deutschland

nach etwa einer Woche veröffentlicht werden. In der 39. Kalenderwoche (vom 27.

September bis 3. Oktober) lagen die Zahlen 6 % über dem mittleren Wert der

Vorjahre.



Zahl der COVID-19-Todesfälle steigt weiter an





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 37. Kalenderwoche 2021 (13. bis 19. September) möglich.In dieser Woche gab es laut RKI375 COVID-19-Todesfälle. Das waren 77 Fälle mehr als in der Vorwoche. Die Zahlensteigen seit Anfang August an. Die erhöhte Gesamtsterblichkeit seit der 36.Kalenderwoche erklären sie jedoch nicht.Anfang September erhöhte Sterbefallzahlen in allen BundesländernAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der36. Kalenderwoche (06. bis 12. September 2021) abbilden. In dieser Woche lagensie in allen 16 Bundesländern über dem jeweiligen mittleren Wert der Vorjahre.Die 6 Länder mit den größten Abständen nach oben waren das Saarland (+20 % oder46 Fälle), Bayern (+19 % oder 433 Fälle), Mecklenburg -Vorpommern (+19 % oder 69Fälle), Brandenburg (+18 % oder 103 Fälle), Nordrhein-Westfalen (18 % oder 647Fälle) und Niedersachsen (+18 % oder 290 Fälle). Am geringsten war die Differenzin Sachsen (+ 4 % oder 35 Fälle).Eine grafische Übersicht zur Entwicklung der Sterbefallzahlen für alleBundesländer ist hier verfügbar.Erhöhung der Sterbefallzahlen in der 36. Kalenderwoche auch in andereneuropäischen LändernDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnungunvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzeptseuropaweit vergleichend ein. Im September wird bei dieser Erhebung insbesonderefür Kalenderwoche 36 in vielen europäischen Ländern eine niedrige oder moderateÜbersterblichkeit ("low excess" oder "moderate excess") festgestellt. Auch inDeutschland war die Abweichung zum mittleren Wert der Vorjahre in dieser Wocheam deutlichsten (+ 15 % oder 2 464 Fälle) - bei EuroMOMO entspricht dieseAbweichung einer niedrigen Übersterblichkeit.