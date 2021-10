NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Vortag dürften die US-Börsen am Dienstag moderat freundlich starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent im Plus bei 34 549 Punkten. Der Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent höher bei 14 767 Punkten erwartet.

Mit Spannung warten die Anleger auf den Start der Berichtssaison. An diesem Mittwoch macht die US-Bank JPMorgan den Auftakt, am Donnerstag folgen unter anderem Morgan Stanley , die Citigroup und auch die Bank of America .