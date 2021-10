Anlass der Studie: Umfassendes Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Wir glauben, dass Klondike Gold Corp (KG) auf einem klaren Weg ist, eine erste Mineralressource von etwa 0,5 Moz Au mit ~ 1 g/t im ersten Halbjahr 2022 abzugrenzen. Das Unternehmen hat gerade eine umfassende Bohrkampagne abgeschlossen, die etwa 7.400 Meter und 58 Löcher umfasste, und die ersten Analyseergebnisse waren positiv. Klondike hat 2015 mit den Bohrungen auf ihrem ~ 586 km² Distrikt-Grundstück begonnen. Unserer Ansicht nach wird die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung (RE) ein Wendepunkt für das Unternehmen sein und als starker Treiber für die Aktie wirken. Wir glauben, dass es bereits jetzt viele Gründe gibt, positiv zu sein und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Unser Kursziel bleibt unverändert bei C$0,85.



First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.85 price target.



Abstract:

We think Klondike Gold Corp (KG) is on a clear path to delineate an initial resource of some 0.5 Moz Au at ~1 g/t in H1 2022. The company just wrapped up a comprehensive drilling campaign that encompassed some 7.4k meters and 58 holes, and initial assays were supportive. Klondike started drilling on its ~586 km² District Property in 2015. In our view, the highly anticipated maiden resource estimate (RE) will be a watershed moment for the company and should act as a strong catalyst for the stock. But we believe there are already plenty of reasons to be positive now, and remain Buy-rated on KG. Our price target is unchanged at C$0.85.



