Pflanzenbasierte Produkte von Nabati Foods jetzt bei Costco.ca erhältlich

Vancouver, B.C. – 12. Oktober 2021 – Nabati Foods Global Inc. ( CSE: MEAL ) (FSE:7UW) („Nabati Foods“ oder „Unternehmen“), ein Unternehmen für pflanzliche Lebensmitteltechnologie, das vollwertige, natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt bekannt, dass seine milchfreien Käsekuchen, sein Nabati Cheeze und seine pflanzlichen Fleischalternativen jetzt landesweit online bei Costco.ca erhältlich sind.

„Costco ist ein anerkannter Marktführer in der Lebensmittelkategorie und für sein breites Sortiment an hochwertigen Produkten bekannt“, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods. „Einer der wichtigsten Trends, der sich während der COVID-19-Pandemie durchgesetzt hat, ist das Online-Shopping, und der Online-Kanal wird für den Erfolg von Nabati Foods eine wichtige Rolle spielen, da er diese Produkte einem breiteren Online-Publikum zugänglich macht.“

Laut Statista stand Costco im Jahr 2020 im globalen Ranking der wertvollsten Marken mit einem Markenwert von 35,1 Milliarden US-Dollar an sechster Stelle. In ganz Kanada gibt es über 100 Costco-Standorte mit mehr als 12 Millionen Mitgliedern, was etwa einem Drittel der gesamten kanadischen Bevölkerung entspricht.

„Wir haben dieses Jahr unsere Produktionskapazität erheblich gesteigert und sind bereit, die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten zu befriedigen“, meinte Yehya. „Wir freuen uns darauf, mehr Menschen mit unseren Produkten bekannt zu machen und eng mit einer so renommierten Lebensmittelmarke zusammenzuarbeiten.“

Updates zu Nabati Foods können hier abonniert werden: https://invest.nabatifoods.com/

Über Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. ist der Eigentümer von Nabati Foods Inc., einem als Familienbetrieb gegründeten Lebensmitteltechnologieunternehmen, das seine gesundheitsbewussten Kunden mit vollwertigen, natürlichen und pflanzlichen Nahrungsprodukten ohne Gluten und Soja verwöhnt. Nabati Foods wurde 2014 gegründet und verfügt über vier Produktlinien, darunter Käsekuchen ohne Milchprodukte, Käsealternativen, pflanzliche Fleischalternativen und eine pflanzliches Flüssigeiprodukt. Die Produkte von Nabati Foods werden in ganz Kanada, den USA und international über E-Commerce, Lebensmittelgeschäfte, Gastronomie und industrielle Kanäle vertrieben. Mehr erfahren können Sie hier: https://invest.nabatifoods.com/.