DGAP-Media / 12.10.2021 / 15:00

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy (www.blueelephantenergy.com) tritt dem Nachhaltigkeitsnetzwerk für nachhaltige Investitionen der Vereinten Nationen bei (UN PRI).



Das UN PRI ist eine von den Vereinten Nationen unterstützte Investoren-Initiative mit dem Ziel, einen einheitlichen Rahmen für die Berücksichtigung von Umweltschutz, sozialen Standards und Corporate-Governance-Kriterien (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) bei Investitionsentscheidungen zu schaffen.



Felix Goedhart, CEO der Blue Elephant Energy: „Mit der Unterzeichnung der PRI bekräftigen wir unseren nachhaltigen Investitionsansatz, der weit über die nachhaltige Natur unseres Kerngeschäfts hinaus geht. Bereits seit unserer Gründung sehen wir unser internationales Engagement als Chance und Verantwortung, die Lebensverhältnisse der Menschen an unseren Standorten zu verbessern. Dies gilt besonders für unsere Standorte in Ländern, die weniger wohlhabend sind als unserer Heimatmärkte in Westeuropa."



Dr. Gerd Weidenfeld, CFO der Blue Elephant Energy: „Mit Investitionen von über 1,2 Milliarden Euro im Bereich der Erneuerbaren Energien innerhalb eines Zeitraums von gerade einmal fünf Jahren ist die Blue Elephant Energy heute schon ein attraktiver Partner für Geldgeber mit starkem ESG-Fokus. Als Mitglied der UN PRI wollen wir unseren ganzheitlichen ESG-Ansatz jetzt weiter stärken und die Transparenz im Bereich ESG erhöhen, um noch nachhaltiger investieren und wachsen zu können."



Mit der Unterzeichnung der PRI verpflichtet sich Blue Elephant Energy, ESG-Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen und jährlich einen Bericht über ihre nachhaltigen Investitionen frei zugänglich zu veröffentlichen. Mit der Umsetzung dieser Prinzipien trägt die Blue Elephant Energy zudem zur Entwicklung eines nachhaltigeren Investitionsklimas sowie einer nachhaltigen Umwelt und Gesellschaft bei.