Deutsche Hospitality et le Groupe Porsche Design lancent un concept hôtelier inédit et prévoient d'ouvrir au moins 15 établissements dans des villes du monde entier / Modernité, élégance et service d'

Munich (ots) - Deutsche Hospitality et le Groupe Porsche s'associent pour

présenter la marque Steigenberger Porsche Design Hotels, un concept hôtelier

innovant ancré dans le segment haut de gamme. Steigenberger Porsche Design

Hotels alliera élégance, technologie et art de vivre de la meilleure facture.

Elle offrira ainsi une expérience sans égale, inspirée de la philosophie

créatrice et des valeurs de la marque de mode exclusive Porsche Design.

Viendront s'y greffer l'excellence et l'expérience de Steigenberger, qui peut se

prévaloir d'une riche histoire longue de plus de 90 ans.



Les investisseurs ont témoigné un vif intérêt pour Steigenberger Porsche Design

Hotels. La première étape prévue comprendra la création de plus de 15 hôtels

dans des villes globales telles que Londres, Singapour, Dubaï et Shanghai.





L'élégance et la qualité en tête des priorités" Steigenberger Porsche Design Hotels est une marque qui allie la philosophiecréatrice et les valeurs de la marque exclusive Porsche Design à la qualité del'hébergement et du service d'un hôtel Steigenberger ", a déclaré MarcusBernhardt, PDG de Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. " Notre objectifcommun est de lancer une nouvelle gamme d'hôtels s'adressant à un public cibleinternational à la recherche d'originalité et intransigeant en matière dequalité. "" Steigenberger Porsche Design Hotels proposera un concept atypique etexceptionnel, tant du point de vue de l'espace que de l'éclairage ", a indiquéquant à lui Jan Becker, PDG du Groupe Porsche Design. " Des chambres et dessuites innovantes présenteront un agencement et un intérieur singulierssaisissant l'esprit de leur environnement. Les voyageurs désireux de vivre desexpériences extraordinaires trouveront ainsi Steigenberger Porsche Design Hotelssur certains des sites les plus spectaculaires au monde. "Ces hôtels seront pourvus d'au moins 150 chambres, suites etappartements-terrasses. Ils posséderont également un ensemble remarquable derestaurants et de bars, des cubes permettant des rencontres en toute intimitéainsi qu'un espace de bien-être et de remise en forme d'une superficie d'aumoins 1000 mètres carrés.Deutsche Hospitality est déjà présent dans les segments du luxe, mais aussi duhaut, du milieu et de l'entrée de gamme, à travers ses marques. " Nous noussommes fixé pour objectif d'enregistrer une croissance significative à l'échellemondiale d'ici 2027 ", a poursuivi Marcus Bernhardt. " À nos yeux, SteigenbergerPorsche Design Hotels constitue une étape importante afin de séduire un groupecible décisif à long terme et afin de satisfaire des exigences croissantes entermes d'individualité, d'exclusivité, d'élégance et d'expérience hôtelièreinimitable. "Le développement de Steigenberger Porsche Design Hotels permet à Porsche Designde faire évoluer sa philosophie de marque vers l'architecture d'extérieur etd'intérieur. Un large pan du public aura ainsi accès à son savoir-faire enmatière de conception via des projets hôteliers de premier plan. Et Jan Beckerd'ajouter : " La perception d'une marque joue un rôle de plus en plus importantpour les clients. Or, nos hôtels procurent l'expérience de la marque d'unemanière spécifique, ce qui nous permet de nous démarquer encore plus du reste dumarché. "Ce communiqué de presse est disponible sur notre portail presse(https://www.deutschehospitality.com/presse) .En 1963, le professeur Ferdinand Alexander Porsche invente la 911, l'une descréations les plus notables de l'histoire contemporaine. En 1972, il créeensuite la marque de mode exclusive Porsche Design, animé par le souhait dediffuser les principes de l'entreprise et le mythe Porsche au-delà du monde del'automobile. Sa philosophie et son langage créateur perdurent encoreaujourd'hui dans tous les produits Porsche Design. C'est en 1930 qu'AlbertSteigenberger ouvre à Baden-Baden l'Europäischer Hof, un hôtel qui deviendra lemythe fondateur de l'entreprise Steigenberger Hotels AG. Aujourd'hui,Steigenberger gère 160 hôtels sur trois continents. Deutsche Hospitality faitpartie du Groupe Huazhu depuis 2020. Huazhu est l'un des plus grands groupeshôteliers au monde. Son portefeuille comprend plus de 7000 hôtels, tandis queson programme de fidélité H Rewards compte plus de 174 millions de membres.Contacts presse:Deutsche Hospitality | Lyoner Straße 25 | 60528 Frankfurt am Main (Allemagne)Sven Hirschler | Tél. : +49 69 66564-422E-mail : sven.hirschler@deutschehospitality.comPorsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbh & Co. KG| Grönerstraße 5| 71636Ludwigsburg (Allemagne)Angélique Kreichgauer| Tél. : +49 152 3 911 6242E-mail : angelique.kreichgauer@porsche-design.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/122015/5044326OTS: Deutsche Hospitality