A Deutsche Hospitality e o Porsche Design Group lançam um conceito de hotel único e planeiam pelo menos 15 hotéis em metrópoles de todo o mundo / Zeitgeist, Design e Excelência de Serviços (FOTO)

Munique (ots) - A Deutsche Hospitality e o Porsche Design Group unem forças para

apresentar a marca Steigenberger Porsche Design Hotels, um conceito de hotel

inovador no segmento de Luxo e Lifestyle. A Steigenberger Porsche Design Hotels

vai reunir o design, a tecnologia e o estilo de vida ao mais alto nível. O

resultado será uma experiência de marca única criada a partir da filosofia e

valores de design da exclusiva marca de lifestyle Porsche Design. Tudo isto será

combinado com a excelência e experiência da Steigenberger, que ostenta uma

tradição representativa existente há mais de 90 anos.



O interesse dos investidores na Steigenberger Porsche Design Hotels é

considerável. A primeira fase de planeamento envolve a criação de um máximo de

15 hotéis em metrópoles globais tais como Londres, Singapura, Dubai e Xangai.





Design e qualidade são a principal prioridade"A Steigenberger Porsche Design Hotels cria uma marca que conjuga a filosofia dedesign e os valores da marca exclusiva Porsche Design com a hotelaria e aqualidade de serviço de um hotel Steigenberger", disse Marcus Bernhardt, CEO daSteigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. "O nosso objetivo comum éconseguir um novo produto hoteleiro para um grupo-alvo global que procure asingularidade e que tenha as mais elevadas aspirações em matéria de qualidade"."A Steigenberger Porsche Design Hotels ostentará um conceito espacial e deiluminação invulgar e excecional", declarou Dr. Jan Becker, CEO da PorscheDesign Group. "Os quartos e suites inovadores terão um design e interioressingulares que captam o espírito do ambiente. Os visitantes em busca deexperiências extraordinárias poderão encontrar a Steigenberger Porsche DesignHotels em alguns dos locais mais deslumbrantes do mundo".Os hotéis oferecerão pelo menos 150 quartos, suites e penthouses. Terão tambémum notável conceito de restaurante e bar, espaços Meet&Greet exclusivos e umaunidade de saúde e beleza bem como ginásio com uma área mínima de 1000 metrosquadrados.A Deutsche Hospitality já mantém uma presença nos segmentos de Luxo, GrandeEscala, Média Escala e Económico através das marcas existentes. "Estabelecemos oobjetivo de alcançar um crescimento mundial significativo até 2027", prosseguiuo Sr. Bernhardt. "Para nós, a Steigenberger Porsche Design Hotels constitui umpasso importante no sentido de apelar a um grupo-alvo apelativo a longo prazo ede satisfazer requisitos crescentes de individualidade, exclusividade, design euma experiência hoteleira inigualável".O desenvolvimento da Steigenberger Porsche Design Hotels está a permitir àPorsche Design transferir a sua filosofia de marca para a arquitetura exterior einterior. Isto permitirá tornar os conhecimentos de design acessíveis a umavasta secção do público através do veículo de projetos hoteleiros de destaque.Jan Becker: "O fator de perceção da marca está a tornar-se cada vez maisimportante para os clientes. Nos hotéis, transmitimos a experiência da marca deuma forma única e isto torna possível introduzir uma diferenciação adicional nomercado".A informação de imprensa atual está disponível no nosso portal de imprensa(https://www.deutschehospitality.com/presse) .Em 1963, o Professor Ferdinand Alexander Porsche criou o 911, um dos objetos dedesign mais significativos da história contemporânea. Em 1972, fundou a marcaexclusiva de lifestyle Porsche Design em busca de uma visão para transportar osprincípios da empresa e o mito Porsche para além dos limites do automóvel. A suafilosofia e linguagem de design vivem em todos os produtos Porsche Design atéaos dias de hoje. Albert Steigenberger abriu o Europäischer Hof em Baden-Badenem 1930, um hotel que viria a tornar-se o mito fundador da Steigenberger HotelsAG. 160 hotéis funcionam agora sob o nome Steigenberger em três continentes. ADeutsche Hospitality faz parte do Grupo Huazhu desde 2020. A Huazhu é um dosmaiores grupos hoteleiros do mundo. A carteira da empresa engloba mais de 7000hotéis e o seu Programa de Bónus H Rewards conta atualmente com mais de 174milhões de membros.Contactos de imprensa:Deutsche Hospitality | Lyoner Straße 25 | 60528 Frankfurt am MainSven Hirschler | Tel: +49 69 66564-422E-mail: sven.hirschler@deutschehospitality.comPorsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbh & Co. KG| Grönerstraße 5| 71636LudwigsburgAngélique Kreichgauer| Tel: +49 152 3 911 6242E-mail: angelique.kreichgauer@porsche-design.deConteúdo adicional: http://presseportal.de/pm/122015/5044334OTS: Deutsche Hospitality