Alpha Esports unterzeichnet eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 'Heavy Chips Casino' und Sportwetten von 'Gamesoft Ltd.' 12.10.2021 / 15:15

Die Übernahme von "Heavy Chips" wird die derzeitige Nutzerbasis von Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) auf über 390.000 mehr als verdoppeln. Gemäß den Bedingungen dieser Übernahme für den Kauf wird die Alpha Esports Tech der "Gamesoft Ltd." 300.000 CDN bezahlen.

Heavy Chips ist eine voll funktionsfähige Online-Gaming-Website mit über 800 beliebten Casino-Spielen und über 5.000 Sportwetten-Möglichkeiten. Hier kann man jeden Tag auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und mehr wetten. Insgesamt bietet "Heavy Chips" Zugang zu Live-Dealer-Spielen, Casino-Slots, Arcade-Casino-Spielen und Sportwetten. Derzeit hat Heavy Chips über 240.000 registrierte Spieler auf seiner Website.



"Die Übernahme einer Online-Gaming-Site wie Heavy Chips wird in mehrfacher Hinsicht ein wichtiger Meilenstein für Alpha sein", sagte Interims-CEO Matthew Schmidt. "Wir werden jetzt im Bereich Adult Gaming aktiv sein, einem Bereich, von dem wir glauben, dass er ein enormes Potenzial hat, dem Unternehmen zu helfen, den Shareholder Value zu steigern. Letztendlich glauben wir, dass Heavy Chips in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert bietet, einschließlich Umsatz, einer weiterten globalen Nutzerbasis und weiterer operativer Expansion nach Europa."



"Wir haben eine sehr starke Plattform für Heavy Chips aufgebaut und werden Alpha weiterhin dabei helfen, das wachsende Potenzial, das es hat, zu maximieren", sagte Maxim Terehovich, CEO von Gamesoft Ltd. "HeavyChips hat in den letzten Monaten vor allem ein starkes Wachstum verzeichnet und wir gehen davon aus, dass sich dies unter dem Besitz von Alpha fortsetzen wird."







Über Alpha Esports Tech Inc.

Das Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, hat sich auf die Bereiche Esports, Online-Gaming-Plattformen und E-Sportswetten spezialisiert. Die eigens geschaffene Gaming-Plattform "GamerzArena" ist eine wettbewerbsfähige Spieleplattform, die allen Spielern ein Esport-Ökosystem bietet. Die Plattform bietet Videospielwettbewerbe, bei denen Spieler um Geld und Preise in Führungs- und Bracket-Formaten kämpfen können. Es gibt tägliche, wöchentliche und monatliche Wettbewerbsturniere für eine Nutzerbasis von über 100.000 Spielern.