GelSight expandiert mit einem schlanken mobilen 3D-Messgerät der nächsten Generation in neue Branchen

GelSight , ein Pionier auf dem Gebiet der taktilen Bildgebungs- und Sensortechnologie, stellte heute die neueste Version seines Messgeräts GelSight Mobile vor, die Serie 2. Diese neue Generation des mobilen GelSight-Messgeräts beeindruckt durch ein schlankes Design, ist um ein Drittel leichter und benötigt weniger als die Hälfte des Volumens seines Vorgängers. So können Oberflächen auch auf engerem Raum gescannt werden, und das ohne Einschränkungen in puncto Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sichtfeld.

GelSight Mobile Series 2 offers industry-leading, tactile measurement capabilities in a more compact, ergonomic package. (Photo: Business Wire)

Die GelSight-Technologie ermöglicht eine digitale taktile Abtastung mit der gleichen Empfindlichkeit und Auflösung wie bei einer menschlichen Berührung. Die Daten, die von der taktilen Elastomer-Sensorplattform von GelSight erfasst werden, werden mit Hilfe proprietärer Software und Algorithmen aufbereitet. Dies ermöglicht eine detaillierte, genaue Oberflächencharakterisierung, die zu erheblichen Produktivitätssteigerungen sowohl in der Produktion als auch vor Ort führen kann. Zugleich werden die Kosten gesenkt, die mit einer manuellen oder werkzeuggestützten Sichtkontrolle verbunden sind. Das tragbare Messgerät GelSight Mobile kann in Produktions- und Montagelinien eingesetzt werden, um schnelle und gut dokumentierte Qualitätssicherungsentscheidungen zu treffen. Die Abmessungen von Oberflächendefekten wie Kratzern, Dellen, Stoßstellen, Lücken, Versätzen, Lochdurchmessern und der Bündigkeit von Befestigungselementen können in Sekundenschnelle mit hoher Auflösung auf Oberflächen aller Art gemessen werden.

Bei der Serie 2 wurde die Größe des Messkopfes minimiert, so dass dieser für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar ist. Dies ist insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie ein entscheidender Vorteil, wo schnelle, reproduzierbare und zerstörungsfreie Prüfungen für die Herstellung, Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) von Motoren, Flugzeugrümpfen und anderen kritischen Komponenten benötigt werden.

Das Produkt der Serie 2 erfüllt die Anforderungen neuer vertikaler Märkte und schafft neue Anwendungsfälle, wenn Kunden die wegweisenden Eigenschaften selbst erleben. Nach der Berufung von Youssef Benmokhtar zum neuen CEO im Juni 2021 hat GelSight Branchen ins Visier genommen, für die schnelle, präzise Messungen im Mikrometerbereich auf einer Vielzahl von Oberflächen von Nutzen sein können, beispielsweise die additive Fertigung und den Energiesektor. Das Unternehmen wird außerdem sein Kerngeschäft in den Bereichen Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Forensik weiter ausbauen.