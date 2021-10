(Neu: Aktienkurs)



DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Medizinampullen, Spritzen und Kosmetikverpackungen treibt das Wachstum des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer weiter an. Allerdings bekommt der Konzern höhere Kosten etwa für Kunststoffgranulat zu spüren. Konzernchef Dietmar Siemssen sieht den Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen, konkretisierte sie jedoch am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Den Umsatz sieht er nun am oberen Ende der Zielspanne, die operative Gewinnmarge am unteren Ende. So soll der Umsatz im Kerngeschäft im laufenden Geschäftsjahr währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll bei 22 bis 23 Prozent liegen.

Am Finanzmarkt kam das zunächst sehr gut an. Die Gerresheimer-Aktie erholte sich als Favorit im MDax um fast drei Prozent auf 80,90 Euro. Zuletzt hatte ihr Kurs deutlich unter der allgemeinen Marktschwäche sowie Bedenken wegen Belastungen durch hohe Rohstoffkosten gelitten. Laut Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan bewegen sich die nun präzisierten Jahresprognosen aber auf dem Niveau der Erwartungen. Am Nachmittag drehte der Kurs jedoch und sackte zeitweise auf bis zu 75,60 Euro ab. Zuletzt kostete eine Aktie mit 75,45 Euro etwa 2,8 Prozent weniger als am Vorabend.