Erhöhte europäische Nachfrage nach Binder-Jetting-Lösungen von Desktop Metal für die Herstellung von Metallteilen in mittleren Stückzahlen

Desktop Metal (NYSE: DM) bringt Additive Manufacturing 2.0 (AM 2.0) weiter voran. Mit diesem Wirken trägt das Unternehmen dazu bei, die Zukunft der industriellen Produktion mit Hilfe von additiver Fertigung auch in der Massenproduktion neu zu gestalten. Desktop Metal verzeichnet in Europa eine wachsende Nachfrage nach der Metall-Binder-Jetting-Technologie. Dazu zählt auch das Shop System, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die In-House-Fertigung.

Das Desktop Metal Shop System, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die einfache In-House-Fertigung, erfährt erhöhte Nachfrage bei europäischen Kunden. Es ist ein gesteigertes Interesse insbesondere von Fertigungsunternehmen aus Ländern wie Frankreich, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu verzeichnen. (Foto: Business Wire)

Seit Beginn der Serienauslieferung des Shop System im 4. Quartal 2020 ist die Nachfrage nach dem System bei führenden Unternehmen aus aller Welt sehr groß. Mithilfe der Binder-Jetting-Technologie produzieren diese hochwertige Metallteile in großen Stückzahlen für den Endgebrauch. Der Kosten- sowie insbesondere der Zeitaufwand ist dabei geringer als bei herkömmlichen Fertigungsverfahren und deutlich niedriger als bei bisher üblichen Additive-Manufacturing-Technologien. Das Shop System wird von europäischen Kunden verstärkt nachgefragt. Hierbei ist insbesondere eine gesteigertes Interesse von Fertigungsunternehmen aus Ländern wie Frankreich, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu verzeichnen.

„Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt, an dem die Produktion von Metallteilen für den Endgebrauch in mittleren und hohen Stückzahlen mithilfe von AM eine der größten Transformationsmöglichkeiten für Fertigungsunternehmen darstellt“, so Pierre-Victor Sabatier, Vice President des Bereichs Vertrieb in der Region EMEA von Desktop Metal. „Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das Interesse an der Binder-Jetting-Technologie hier in Europa rasch wächst. Wir beobachten eine zunehmende Nachfrage nach dem Shop System: Anlagenbetreiber, Ingenieure und Produktionsleiter erkennen, dass diese Lösung, dank der zuverlässigen, leicht zugänglichen Technologie, eine hocheffiziente Ergänzung zu den herkömmlichen Fertigungsverfahren für eine flexiblen Serienproduktion komplexer Teile bei niedrigen Kosten darstellt. Bedingt durch die Verwerfungen der weltweiten Lieferketten nach der COVID-19-Epidemie besteht eine verstärkte Nachfrage nach Produkten aus lokaler Fertigung. Desktop Metal ist mit dem Shop System gut aufgestellt, um die große Nachfrage nach Technologien für die metallbasierte Additive Fertigung in Europa und darüber hinaus zu bedienen.“