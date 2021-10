Diamcor meldet erste Lieferung von Rohdiamanten nach Abschluss von Phase-1-Aufrüstungen

Kelowna, 12. Oktober 2021. Diamcor Mining Inc. (TSX-V: DMI, OTCQB: DMIFF, FRA: DC3A) („Diamcor“ oder das „Unternehmen“) meldete heute die Lieferung von 2.521,17 Karat Rohdiamanten für das erste Ausschreibungsverfahren des Unternehmens und den Verkauf im laufenden Quartal zum 31. Dezember 2021. Die gesamten Karat, die für dieses erste Ausschreibungsverfahren geliefert wurden, entsprechen den Erwartungen des Unternehmens und sind die ersten seit dem jüngsten Abschluss der Phase-1-Aufrüstungen beim unternehmenseigenen Projekt Krone Endora at Venetia (das „Projekt“). Weitere Verfeinerungen sowie das Streben nach einer umfassenderen Phase-2-Aufrüstung werden im Laufe des Quartals fortgesetzt werden. Das Unternehmen ist nach wie vor zuversichtlich, dass das volle Potenzial dieser Aufrüstung ausgeschöpft werden kann und die Betriebskosten pro Tonne aufgrund der Verringerung des Verbrauchsmaterials der Anlage und der Steigerung der Betriebseffizienz des Projekts weiter sinken werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass zwei weitere Ausschreibungsverfahren vor dem Ende des laufenden Quartals abgeschlossen werden, und wird in den kommenden Wochen zu gegebener Zeit über die Ergebnisse berichten.

Konferenz LD MICRO – Main Event

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es an der Konferenz LD Micro Main Event von 12. bis 14. Oktober im Luxe Sunset Bel Air in Los Angeles in Kalifornien teilnehmen wird. Das LD Micro Main Event ist zur wichtigsten Konferenz für die einflussreichsten Menschen, Analysten und Investoren der Small-Cap-Welt avanciert. Dean Taylor, President und CEO von Diamcor, wird am Dienstag, dem 12. Oktober 2021, eine Präsentation halten und während der gesamten Konferenz persönliche Gespräche führen. Interessierte, die nicht persönlich an der Konferenz teilnehmen, können sich auf der Website von LD Micro unter ldmicro.com anmelden und die Unternehmenspräsentationen virtuell anhören.

„Wir freuen uns auf die Rückkehr der persönlichen Live-Konferenz LD Micro Main Event nach einer zweijährigen Verzögerung in Zusammenhang mit COVID-19“, sagte Dean Taylor, CEO von Diamcor. „Der Zeitpunkt dieser Veranstaltung ist für uns die perfekte Gelegenheit, um uns mit unterschiedlichen Interessenvertretern des Unternehmens und Branchenteilnehmern zu treffen und die aktuellen Wachstumsziele, unser Streben nach einer Steigerung der Verarbeitungsvolumina, der Gewinnungsraten und der Umsätze sowie unsere Pläne hinsichtlich Explorationsarbeiten in den größeren Gebieten des Projekts im Jahr 2022 zu erörtern.“