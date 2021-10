Koert Grasveld kommt als Vice President - Payments zu TerraPay

DEN HAAG, Niederlande, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, gab heute die Ernennung von Koert Grasveld zum Vice President-Payments bekannt. Koert wird für das Management und die Expansion des Zahlungsverkehrsgeschäfts von TerraPay mit bestehenden und neuen Partnern verantwortlich sein.

Als erfahrener Profi verfügt Koert über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Branchen und Sektoren. Er begann seine Karriere in der Hotelbranche, wo er für das E-Commerce-Geschäft (den Online-Vertrieb der Hotelimmobilien über direkte und indirekte Kanäle) verantwortlich war. Danach wechselte er zu Booking.com, wo er für die Strategie, die Vertragsgestaltung und die Geschäftsbeziehungen mit den wichtigsten globalen Hotelketten verantwortlich war. Nach einer erfolgreichen Tätigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe wechselte Koert in die Zahlungsverkehrsbranche zu AirPlus, gefolgt von American Express und GlobalCollect (derzeit Wordline), wo er für das Management von Großkunden im EMEA-Reiseportfolio zuständig war.