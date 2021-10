APG erweitert seine branchenführenden Performance-Lösungen durch iPreFlight Genesis Pro, eine erprobte und voll integrierte Lösung für die internationale Flugplanung und Verwaltung von Arbeitsabläufen für Flugplaner und Flugpersonal

NBAA-BACE – Die Aircraft Performance Group (APG) kündigt iPreFlight Genesis Pro an, eine neue Lösung für die nahtlose Koordination zwischen Flugplanern und Flugpersonal, die eine optimierte globale Flugplanung mit integrierter Strecken-, Start- und Lande-Performance ermöglicht. iPreFlight Genesis Pro ist der Höhepunkt der mehr als 20 Jahre umspannenden Erfolgsbilanz von APG bei der Bereitstellung von Runway-Performance-Informationen für mehr als 350 Flugzeugprofile und mehr als 9.000 überwachte Flughäfen in Kombination mit den Streckenführungs- und Einreichungskompetenzen von RocketRoute und globalen ChartData-Diensten von Seattle Avionics. APG, RocketRoute und Seattle Avionics schlossen sich vor Kurzem unter dem Dachunternehmen AFV Partners LLC zusammen.

iPreFlight Genesis Pro bietet optimierte und voll integrierte Instrumente für Flugplaner und Flugpersonal. Flugplaner haben Zugang zu einer umfassenden und flexiblen webbasierten Anwendung für Aspekte wie globale Streckenführung, Runway-Performance, Gewichtsausgleich sowie Berechnung und Einreichung von Flugplänen. Das Flugpersonal kann die iPad-Anwendung nutzen, um zu jedem gegebenen Zeitpunkt Streckenpläne zu überprüfen und zu ändern, Berechnungen der Runway-Performance zu verifizieren und Gewichtsausgleichparameter zu überprüfen. Strecken- und Flugpläne werden zwischen Web- und iPad-Anwendungen vollständig synchronisiert. Dies erlaubt die nahtlose bidirektionale Zusammenarbeit zwischen Piloten und Flugplanern, erübrigt ineffiziente Telefonate, reduziert operative Reaktionszeiten und verbessert die Kommunikationsgenauigkeit.

„Die Flugvorbereitung lässt sich auf eine wichtige Frage reduzieren: Was ist die sicherste, richtlinienkonforme, effizienteste und schnellste Art ans Ziel zu kommen auf Basis einer optimierten Streckenführung und unter Einbeziehung der Leistungsparameter meines Flugzeugs?“, so Shawn Mechelke, Vorsitzender der Aviation Group bei AFV Partners. „Das Runway-Performance-System von APG ist im Geschäftsflugverkehr branchenführend. Mit der globalen Streckenoptimierung und Flugplaneinreichung von RocketRoute und den globalen Karten von Seattle Avionics bündelt iPreFlight Genesis Pro die vielen Daten, Berechnungen und Leistungskriterien in einer nahtlosen Schnittstelle, die leistungsstark, benutzerfreundlich und in Mobil- und Web-Anwendungen integriert ist, egal wo auf der Welt die Reise hinführt.“