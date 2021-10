BaFin News Die CI FINANCIAL GmbH, Hamburg, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.10.2021, 16:05 | | 0 | 0 12.10.2021, 16:05 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass sie der CI FINANCIAL GmbH mit Geschäftsanschrift in Hamburg keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (12.10.2021)



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer