London (ots) - Befragung des Spezialisten für Datenvisualisierung Tableau zeigt

Erfolgsfaktoren und Hindernisse effizienter Entscheidungen in Business-Meetings



Es gibt ein Hilfsmittel gegen überlange, ineffiziente Besprechungen: 74 Prozent

der Führungskräfte glauben, dass visualisierte Daten in Meetings dazu beitragen

können präzisere Entscheidungen zu treffen. Fast die Hälfte der Befragten (47 %)

nutzt mindestens wöchentlich ein Datenanalysetool. Dies ergab eine Befragung von

YouGov im Auftrag der weltweit führenden Analytics-Plattform Tableau unter

deutschen C-Level-Führungskräften. Die Studie untersucht, welche Rolle Daten bei

Geschäftsentscheidungen spielen, welche Faktoren eine erfolgreiche

Meeting-Kultur auszeichnen und wie diese sich in der Pandemie verändert hat





Besondere Herausforderung in der Pandemie15 Millionen Menschen gehen in Deutschland einer Bürotätigkeit nach (https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/andrea-hammermann-michael-voigtlaender-die-deutschen-und-ihr-buero.html) . Covid-19 hat für viele ihren Arbeitsalltagabrupt in den virtuellen Raum verlagert. Die befragten Führungskräfte seheneinen deutlichen Vorteil der neuen Situation: Es sei nun einfacher, mehrPersonen an Gesprächen teilnehmen zu lassen (60 %). Je mehr Teilnehmende, destowichtiger sind eine stringente Agenda und solide Grundlage für Entscheidungen.Ansonsten wird es für alle Beteiligten anstrengend - es kommt zum "MeetingFatigue". Eine Rückkehr zu den Gewohnheiten von vor der Pandemie, erwarten dieBefragten übrigens nicht: 57 Prozent von ihnen sind zwar davon überzeugt, dassBesprechungen nach der Pandemie wieder im Büro stattfinden. Nur 17 Prozentglauben, dass virtuelle Meetings die Regel werden. Hybride Lösungen haltenjedoch 26 Prozent der Studienteilnehmenden für plausibel.Klare Vorstellungen über effiziente MeetingsBehindert werden geschäftliche Gespräche für 45 Prozent der Befragten durchzeitintensive Meetings, die ohne konkreten Anlass oder Ziele abgehalten werden.Dies führt zu einem Mangel an soliden Ergebnissen und Maßnahmen. DieBüroarbeitenden haben sich in der Pandemie nicht nur mit neuenKommunikationstools beholfen, sondern auch ihr Verhalten bereits daranangepasst: Sie sind deutlicher in der Zielsetzung (37 %) und bereiten sichdetaillierter vor (30 %).Die Rolle von Daten in Business-MeetingsDaten bringen zahlreiche Vorteile für die Qualität und Effizienz vonGeschäftsentscheidungen. 75 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sich dank Datenauf das Wesentliche konzentrieren zu können. Ebenso viele Befragte sehen inDaten ein Instrument, Vertrauen in Entscheidungen zu schaffen (75 %). Eine