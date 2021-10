Waldems-Esch (ots) - Bei der Abrechnung von Cannabis-Rezepturen müssen Apotheken

seit Mitte des Jahres erstmals Informationen zum Verordnungsgeschehen

übermitteln. Durch diese neue Transparenz im Markt für Medizinalcannabis

eröffnen sich vielfältige Analysemöglichkeiten. Mit der neuen Produktlinie

"Green Line" kann der Lösungsanbieter im Gesundheitsbereich INSIGHT Health nun

ein noch schärferes Bild der Marktdaten von Medizinalcannabis zeichnen.



Die Änderungen der Abrechnungsmodalitäten von Cannabis-Rezepturen sind zum 1.

Juli 2021 in Kraft getreten. Somit müssen ApothekerInnen bei der Übermittlung

der Rezepte an die Krankenkassen elektronische Zusatzdaten (Z-Datensatz)

angeben. Durch die neu anzugebenden Daten bei der Abrechnung von

Cannabis-haltigen Zubereitungen stehen erstmals reale Verordnungsinformationen

wie die originär verwendete PZN und die Verordnungsmenge zur Verfügung. Dies

ermöglicht insbesondere im Bereich der Vertriebssteuerung neue, umfassende

Analysen.





Der Datenspezialist INSIGHT Health hat daraufhin am 6. Oktober 2021 eine eigeneProduktfamilie für das Thema Medizinalcannabis mit dem Namen "Green Line"gelauncht. Erstmalig ist es im Markt für Medizinalcannabis nun möglich, eineAußendienststeuerung vorzunehmen, die auf dem realen Verordnungsgeschehenbasiert. Daher steht neben detaillierteren Markt- und Wettbewerbsanalysen sowiegenaueren Analysen von Patientenprofilen und Therapieverläufen die Steigerungder Sales Force Effectiveness im Vordergrund der Neuerungen: Mithilfe derVerordnungsdaten können produktspezifische Potenziale nun erkannt sowie dieSteuerung und Prämierung des Außendienstes optimiert werden."Durch die Daten-Revolution, dass der Bezug zum Cannabis-Produkt jetzt aufsRezept kommt, können wir verschiedene Datenlösungen miteinander kombinieren undbündeln. Das verbessert die Schnelligkeit unserer Services sowie die Qualitätder Analysen enorm", so Dr. Tobias Haber, Director Speciality Care & RareDiseases bei INSIGHT Health.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister imGesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin undWien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse einbreites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an.Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen undtransparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für diepharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände,Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik undandere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: http://www.insight-health.dePressekontakt:Nadja WeberUnternehmenskommunikation+49 6126 955 434mailto:NWeber@insight-health.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59267/5044450OTS: Insight Health