dogado untermauert Full-Service-Strategie mit Zukauf von Websitebutler

dogado-CEO Daniel Hagemeier freute sich über die wichtige Ergänzung imProdukt-Portfolio: "Unser Versprechen ist es, kleine und mittelständischeUnternehmen online erfolgreich zu machen. Deshalb bieten wir schon seit geraumerZeit nicht nur Hosting, sondern auch Marketing Services wie Website-Erstellungoder Managed SEA an. Mit den herausragenden Kompetenzen und Technologien vonWebsitebutler sind wir nun in der Lage, Unternehmern und Unternehmerinnen auchin Deutschland derart zu unterstützen."In Österreich betreut die dogado group unter der Marke HEROLD bereits mehr als45.000 Kunden mit Website- und Marketing-Services. HEROLD gehört damit zu dengrößten Marketing-Dienstleistern der Republik. "Das österreichischeErfolgsmodell können wir nun auch nach Deutschland übertragen", freute sichHagemeier: "ein wichtiger Zugewinn für uns und unsere Kunden."Zwei der Websitebutler-Gründer, Christian Pott und Philipp Gohlke, werden fortandas Website-Service-Geschäft innerhalb der dogado group ausbauen.Websitebutler gehört im Website-Service-Geschäft zu den deutschen First Movern.Das Unternehmen setzt auf AI-gestützte Technologie im Webdesign. Dieunternehmenseigene Website-Management-Software Sitejet (http://www.sitejet.io)wird auch künftig bei der Erstellung und Wartung von Websites im Einsatzbleiben.Über die dogado groupDie dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern fürCloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland und Österreich. Nach derGründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst aufprofessionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten deutschenSpezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen und Digital Marketing. Heutearbeiten rund 580 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Niederlassungen inDortmund, Wien, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Dresden und Mödling. Mit denMarken dogado, HEROLD, checkdomain, profihost, BUSYMOUSE, easyname undalfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 280.000 Kunden.