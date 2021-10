Banxa meldet ein monatliches Wachstum von 34 % mit einem Transaktionswert von $117 Millionen

Highlights:

- Das Unternehmen verzeichnete im September einen Gesamttransaktionswert (TTV) von 117,5 Mio. AUD – ein Anstieg von 34 % gegenüber dem Vormonat

- Dieser TTV entspricht einer Steigerung von 412 % gegenüber dem Vorjahr.

- Für das Quartal, das am 30. September endete, lag der TTV bei 252,3 Millionen AUD

- Bitcoin und Stablecoins (USDC/USDT) verzeichnen das größte Volumenwachstum – was der Marktnachfrage entspricht

- Lokale Zahlungsmethoden wie Banküberweisung (Interac, SEPA Instant usw.) wiesen das höchste Wachstum auf und zeugen davon, dass sich lokale Zahlungen von Banxa durch günstigere Gebühren und mehr Vertrauen der Verbraucher kennzeichnen als Kreditkarten

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte zu den Ergebnissen: „Es ist großartig zu sehen, dass der Markt nach einigen Monaten der Unsicherheit wieder anfängt sich nach oben zu bewegen. Wir glauben, dass die Zukunft des digitalen Asset-Raums durch eine tiefere Integration mit herkömmlichen Zahlungen und Finanzdienstleistungen vorangetrieben wird, und der Aufbau der Infrastruktur, um dies zu erreichen, ist unser Hauptziel. Strengere Compliance-Protokolle, mehr Transparenz und mehr lokale Zahlungen sind die Schlüsselbereiche, auf die wir uns konzentriert haben, und der Markt hat darauf reagiert.“

Die 2-schichtige Zahlungs- und Compliance-Infrastruktur von Banxa für Kryptowährungsbörsen und Defi-Plattformen hat ein erhebliches und nachhaltiges Interesse an dem Unternehmen geweckt, vor allem als Reaktion auf die verstärkte behördliche Überprüfung des digitalen Asset-Raums. Diese Reaktion der Regulierungsbehörden hat sich auf eine Reihe von großen und kleinen Akteuren in diesem Sektor ausgewirkt. Banxa expandiert aktiv in allen wichtigen Märkten, einschließlich Nordamerika, der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum, und verfolgt aktiv die weitere Zulassung und aufsichtsrechtliche Anerkennung in diesen Märkten.