Persistent führt einen der umfassendsten Aktienoptionspläne für Mitarbeiter in der globalen IT-Dienstleistungsbranche ein

In Anbetracht des positiven Ergebnisses, das von der breiteren Beteiligung und dem Gefühl der Eigenverantwortung der Mitarbeiter erwartet wird, glauben wir, dass die Kosten des ESOP, die sich in einer Größenordnung von 70-80 Basispunkten bewegen werden, im Laufe der Zeit weitgehend ausgeglichen werden. Der Plan steht im Einklang mit den Genehmigungen, die die Aktionäre im Juli 2021 erteilt haben.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent Systems

„Wir erkennen die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter an, die in den vergangenen Quartalen die Grundlage für unser branchenführendes Wachstum und unsere Aktionärsrenditen bildeten. Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern weltweit die Möglichkeit zu bieten, sich an diesem ESOP zu beteiligen und ihnen so die Möglichkeit zu geben, als Miteigentümer des Unternehmens an der Wertschöpfung für unsere Aktionäre teilzuhaben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Geste das Engagement unserer Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens fördern und langfristig für unsere verschiedenen Interessengruppen wertsteigernd sein wird."

Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer, Persistent Systems

„In unserer mehr als 30-jährigen Geschichte hat sich die Unternehmenskultur von Persistent dazu verpflichtet, die berufliche Entwicklung und die Ambitionen unseres Teams zu unterstützen. Diese Ankündigung unterstreicht unser Engagement für Inklusivität und den gemeinsamen Zugang zu langfristigen finanziellen Vorteilen für unser globales Persistent-Team."

Informationen zu Persistent

Mit über 14.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under A Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für beständige Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Mehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs .

