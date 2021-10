Der Übernahme-Marathon geht weiter - Alpha Esports übernimmt 'Heavy Chips Casino' und Sportwetten von 'Gamesoft Ltd.'

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), die sich auf die aufstrebenden Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, hat die Übernahme von "Heavy Chips" bekannt gegeben. Die Nutzerbasis des Unternehmens wird dadurch auf über 390.000 User steigen. Gemäß den Bedingungen dieser Übernahme für den Kauf wird die Alpha Esports Tech der "Gamesoft Ltd." 300.000 CDN bezahlen.

Alpha Esports Tech startet nun also auch im "Adult Gaming" und vermeldet die nächste Übernahme. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrere exklusive Partnerschaften bekannt gegeben, um das eigene Netzwerk weiter auszubauen. Zu nennen wären hier insbesondere die Vereinbarung mit "Nets Gaming Crew", die Partnerschaft mit "Cash out Gaming" und "Apna Hockey" und die Vereinbarung mit "Intel India". Zuvor hatte das Unternehmen bereits eine Partnerschaftsvereinbarung mit Oblivion Esports (Oblivion) abgeschlossen, einer indischen E-Sport-Organisation. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit "Irony Inc." eine Community-First-Plattform für E-Sport errichtet, die sich an indische Gamer richtet. Des Weiteren schloss Alpha ebenso eine Vereinbarung mit dem größten Esports-Medienunternehmen Brasiliens, "Mais Esports" undmit "Mack Sporting Goods", einem Sportartikelunternehmen mit Sitz in Texas. Daneben vermeldete das Tech-Unternehmen Partnerschaften mit "Devils Child Management", einer Londoner Management- und Beratungsfirma für E-Sport, und "Centric Gaming", einem in den größten und populärsten Esports der Welt tätigen Unternehmen. Der Nutzerbasis von Alpha Esports dürfte diese Expansionstaktik natürlich zugute kommen - allen voran die aktuelle Übernahme von "Heavy Chips":



Heavy Chips ist eine voll funktionsfähige Online-Gaming-Website mit über 800 beliebten Casino-Spielen und über 5.000 Sportwetten-Möglichkeiten. Hier kann man jeden Tag auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und mehr wetten. Insgesamt bietet "Heavy Chips" Zugang zu Live-Dealer-Spielen, Casino-Slots, Arcade-Casino-Spielen und Sportwetten. Derzeit hat Heavy Chips über 240.000 registrierte Spieler auf seiner Website.