Weiterlesen auf 4investors.de Bei Performance One steht ein Börsengang an. Die Erstnotiz soll noch im laufenden Jahr erfolgen. Geplant ist das IPO im Segment Scale der Frankfurter Börse. Es soll beim Börsengang eine Kapitalerhöhung geben. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen aus Mannheim wachsen. Auf der Agenda stehen Akquisitionen, auch soll es Investitionen in die Produktentwicklung geben.Der IPO-Kandidat ist ein „Digital Solution Provider“ und ...

