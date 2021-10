CrossLend strukturiert mit Investment Grade Rating bewertete ESG-Anleihe für Bikeleasing und MEAG als digitales Asset

Das Berliner FinTech CrossLend hat eine Anleihe begeben, um so Investments in Leasingverträge für Fahrräder zu ermöglichen. Die Transaktion ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem am schnellsten wachsenden E-Bike-Leasinganbieter Bikeleasing, MEAG als Asset Manager, ERGO als Investor und CrossLend, der das digitale Anlageregister strukturiert und betreibt. Scope hat ein Investment Grade Rating für die Anleihe vergeben und im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt, dass die Anleihe in ökologischer Hinsicht den Green Bond Principles der ICMA entspricht.

Die Transaktion repräsentiert mehrere Markttrends. Die Zielsetzungen einer klimaneutralen Gesellschaft erfordern erhebliche Investitionen zum Austausch von Gütern wie Autos oder Heizungsgeräten, die bei normaler Lebensdauer noch viele Jahre in Betrieb wären. Gleichzeitig werden kostenintensive innovative Produkte im Rahmen von bequemen nutzungsorientierten Abrechnungsmodellen angeboten, die ein Kreditprodukt enthalten und eine Refinanzierung erfordern. Damit nutzen hochinnovative Originatoren wie Bikeleasing ein Finanzierungsmodell, das mit Banken in Wettbewerb tritt oder sogar Lücken schließt, wenn herkömmliche Bankprodukte den Ansprüchen der Kunden nicht gerecht werden. Die besonderen Voraussetzungen aufgrund der Häufigkeit der Kreditvergabe und des Fragmentierungsgrads, die mit den Single Tickets dieser Kreditvergabe verbunden sind, erfordern eine digitale und datengesteuerte Transaktionsverbindung zu traditionellen Kapitalmarktinvestoren. Dementsprechend hat CrossLend eine Anleihe über sein digitales Anlagenregister strukturiert und emittiert, die den Green Bond Principles der ICMA entspricht.

„Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung klimafreundliche Technologien erfordert beispiellose Investitionen in relativ kurzer Zeitspanne. Das nicht-digitale Investmentbanking kann in der Realität mit der Dynamik innovativer Produktanbieter wie Bikeleasing nicht mithalten. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer digitalen Anlagetechnologie eine Lücke zwischen agilen, transformativen Produkten und den Kapitalmärkten schließen und es etablierten Institutionen wie MEAG und ERGO ermöglichen können, auf bequeme Weise in die ökologische Wende zu investieren“, so Oliver Schimek, Geschäftsführer der CrossLend GmbH.

Thomas Bayerl, Head of Illiquid Assets Debt bei der MEAG, führte aus: „Als Asset Manager arbeiten wir in einem Umfeld, in dem digitale Transformation und Nachhaltigkeitskriterien für die Entwicklung investierbarer Anlagen immer wichtiger werden. Die digitale Asset-Plattform und das Register von CrossLend haben unserem Kunden ERGO den Zugang zu dieser Anlage erst ermöglicht. Diese Transaktion kann als erfolgreiches Beispiel für weitere Umsetzungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen dienen.“

Paul Sinizin, Mitbegründer und CEO von Bikeleasing, kommentierte: „Bikeleasing ist extrem schnell gewachsen und wir sehen noch ein großes, ungenutztes Marktpotenzial vor uns. Für unser Wachstum benötigen wir eine flexible und skalierbare Finanzierungsmöglichkeit. Die Zusammenarbeit mit einer Technologieplattform wie CrossLend ermöglicht es uns, unseren operativen Aufwand für die Kapitalmarktaktivitäten über automatisierte und industrialisierte Prozesse zu minimieren.“

Über CrossLend

CrossLend ist ein FinTech-Unternehmen, das das gesamte Technologiespektrum für Kredittransaktionen anbietet. Sein Ziel ist es, das weltweite Kredit- und Investitionswesen effizienter, transparenter und profitabler zu machen. CrossLend wird von der BaFIN und der CSSF beaufsichtigt und einer Reihe renommierter Kapitalgeber aus Europa und den USA unterstützt, darunter Mouro Capital (ehemals Santander InnoVentures), Lakestar, CME Ventures, Earlybird, der Digital Impact Fund von ABN AMRO und der Luxembourg Future Fund (EIF und SNCI).

