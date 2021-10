FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen. Die Gemeinschaftswährung rutschte am Nachmittag bis auf 1,1533 US-Dollar und hielt sich damit nur knapp über dem 15-Monatstief, das in der vergangenen Woche bei 1,1529 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1555 (Montag: 1,1574) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8654 (0,8640) Euro.

Während in den USA einem ersten Schritt heraus aus der extrem lockeren Geldpolitik der Notenbank kaum mehr etwas im Wege steht, gibt es in der Eurozone weiterhin keine Hinweise auf eine Eindämmung der Geldflut. In der Region ist die Inflation zwar zuletzt deutlich gestiegen, in den Reihen der EZB aber löst die Preisentwicklung wenig Sorge aus und es wird nach wie vor von einem zeitlich begrenzten Anstieg der Teuerung ausgegangen.