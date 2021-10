SmartStream Air stellt Fisher & Paykel Appliances neue Technologie für KI-basiertes Datenabgleichsverfahren bereit

Als führender Haushaltsgerätehersteller mit Hauptsitz in Neuseeland beauftragte Fisher & Paykel Appliances SmartStream damit, die vom Unternehmen eingesetzten Tools für das Datenmanagement- und den Datenabgleich zu evaluieren. SmartStream Air ist unabhängig von strukturierten Datenformaten, setzt für die Nutzung des Systems keinerlei IT-Kenntnisse voraus und wird den Datenabgleich in der Finanzabteilung zügig automatisieren. Die KI-Lösung lässt sich mühelos in die bereits vorhandenen Systeme von Fisher & Paykel Appliances integrieren und ermöglicht so zusätzliche Analysen der abgeglichenen Daten. Die Lösung wird durch die Anbindung an Tools anderer Anbieter, die bereits intern im Unternehmen eingesetzt werden, darüber hinaus Business Intelligence bereitstellen.

Die Software von SmartStream Air kann auf einfache Weise an zahlreichen Standorten als „Software as a Service“ (SaaS) bereitgestellt werden. Dies war ein ausschlaggebender Entscheidungsfaktor bei der Auftragsvergabe, da Fisher & Paykel Appliances beabsichtigt, das Produkt zunächst in Neuseeland, anschließend an verschiedenen Standorten im asiatisch-pazifischen Raum und schließlich weltweit einzuführen. Das Unternehmen war auf der Suche nach einer Lösung, die das derzeit genutzte manuelle Abgleichverfahren automatisiert und verbessert, um das weltweit wachsende Geschäftsvolumen zu unterstützen.

Das Proof-of-Concept-Verfahren für SmartStream Air konnte deutlich schneller als für drei weitere in die engere Wahl gezogene Abgleichlösungen anderer Anbieter abgeschlossen werden. Da es sich um eine KI-basierte, cloud-native Self-Service-Anwendung handelt, die unabhängig von strukturierten Datenformaten und Datenabgleichstypen ist und bei der nur wenig Konfigurationsaufwand anfällt, konnte die Lösung sofort in Betrieb genommen werden. Mit ihr ließ sich von Anfang an eine höhere Produktivität erzielen, um den Anforderungen des wachsenden Geschäftsvolumens von Fisher & Paykel gerecht zu werden.