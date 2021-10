Camunda optimiert hybride Workflows für die Prozessautomatisierung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Camunda (https://camunda.com/) , der Anbieter von Software zurProzessautomatisierung, stellt heute seine aktuelle Version mit neuen Funktionenvor, die es Entwicklern und IT-Enterprise-Architekten ermöglicht, eineeinzigartige Kundenerfahrung sowie eine verbesserte betriebliche Effizienz zurVerfügung zu stellen. Dies gelingt durch die enge Orchestrierung komplexer,hybrider Geschäftsprozesse, die sowohl automatisierte als auch manuelle Aufgabenumfassen."So viel wie möglich zu automatisieren wird Unternehmen oft empfohlen, die einedigitale Transformation anstreben. Aber selbst wenn Aufgaben nicht automatisiertwerden können, so müssen sie doch orchestriert werden," sagt Daniel Meyer, ChiefTechnology Officer bei Camunda. "Unabhängig davon, ob es sich um eine einzelnemanuelle Aufgabe in einem ansonsten automatisierten Prozess oder um einenWorkflow handelt, der nur aus Aufgaben besteht, die Mitarbeiter ausführen, esist entscheidend, dass die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit von derzuständigen Person oder von einem System erledigt werden. In unserer neuestenVersion wurde die Art und Weise vereinfacht, wie Softwareentwickler Aufgabenerstellen und diese in einem effizienten End-to-End-Prozess schnell kombinierenund orchestrieren können. Dadurch erreichen Unternehmen eine höhere betrieblicheEffizienz, die wiederum zu einer verbesserten Kundenerfahrung führt."Camunda Platform bietet Softwareentwicklern die Möglichkeit, End-to-End-Prozessezu erstellen, zu implementieren und zu analysieren, indem nicht nur vollständigautomatisierte Aufgaben orchestriert werden, sondern auch manuelle Aufgaben fürgängige hybride Anwendungsfälle. Humane Interaktionen können alles umfassen -von der menschlichen Entscheidungsfindung bei Kreditanträgen bis hin zuBerührungspunkten mit Mitarbeitern, die durch eine Automatisierung nicht ersetztwerden können. Ein Beispiel dafür ist die dem Kunden entgegengebrachte Empathieim Kundenservice.Covéa Insurance Plc setzt auf Automatisierung, sowohl um den Kundenservice alsauch die Erfahrung für die eigenen Mitarbeiter mithilfe von hybriden Workflowszu verbessern. Das Unternehmen führte Camunda im Rahmen der digitalenTransformation ein, um eine interne Plattform für das Forderungsmanagement zuerstellen."Camunda bietet die Werkzeuge und Standards, die uns helfen, unsere Mitarbeitersinnvoll in die Gestaltung und Ausführung von Geschäftsprozessen einzubinden.Langfristig ist es unser Ziel, die Automatisierung überall dort einzuführen, wo