Absturz bei CureVac!

CureVac-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Die Aktie büßt nämlich rund acht Prozent ein. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Dieser Verlust sorgt für eine deutliche Verschlechterung der Technik. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. So sinkt die Aktie heute auf den niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher markierten 36,10 EUR diesen Tiefpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Schließlich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so günstig gibt. Pessimisten freuen sich vermutlich über den Kursrutsch und sehen sich bestätigt.

