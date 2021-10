TAGESVORSCHAU Termine am 13. Oktober 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.10.2021, 17:36 | | 0 | 0 12.10.2021, 17:36 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Oktober ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/21

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Asos, Jahreszahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q3-Zahlen

USA: Blackrock, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 09/21

AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht

GBR: IEA, World Energy Outlook

01:50 JPN: Geldmenge 09/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise (2. Veröffentlichung) 09/21 08:00 GBR: BIP 08/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Realeinkommen 09/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21/22.09.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zu "So digital ist der deutschen Handel seit Corona" mit Bitkom-Präsident Achim Berg 10:00 AUS: Österreichs Finanzminister Blümel präsentiert Haushaltsplan für 2022 10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2021 10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über Oppositionsklagen gegen die Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung 11:30 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich der Herbsttagungen von IWF und Weltbank mit dem BdB-Präsidenten, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. 13:00 EUR: Mitteilung EU-Kommission zu Energiepreisen

13:00 DEU: Online-Pressegespräch zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit dem seit August amtierenden Bafin-Präsidenten Mark Branson und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik + 10.20 Pk HHLA und MAN Truck bilanzieren gemeinsames Projekt zum automatisierten Containertransport + 11.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR präsentiert Projekt Air2X für vernetzte Rettungseinsätze mit Hubschraubern, Drohnen und Fahrzeugen, Cruise Center Steinwerder + 11.00 Online-Pk Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) präsentiert die Ergebnisse ihrer dreijährigen Arbeit, u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) DEU: Fortsetzung 25. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie 12.30 h Pk

GBR/EUR/IRL: Brexit-Streit: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Vorschläge zur Rettung des Nordirland-Protokolls USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.21) + 13.00 Uhr MESZ Online-Pk zum Fiscal Monitor

+ 14.15 Uhr MESZ Pressekonferenz mit Weltbank-Chef David Malpass + 15.00 Uhr MESZ Pressekonferenz mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa + 15.45 Uhr MESZ G20-Finanzministertreffen

+ 21.00 Uhr MESZ Pressekonferenz nach dem Treffen der G20-Finanzminister RUS: Russlands Präsident Putin hält vor dem Hintergrund der Gaskrise in der EU eine Rede bei der Plenarsitzung der "Energiewoche" in Moskau °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







