Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Nachdem die Kurse zunächst zulegen konnten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future wurde zuletzt bei 168,45 Punkten gehandelt und damit 0,17 Prozent niedriger als am Vortag. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,09 Prozent und damit erstmals seit Mai über der Marke von minus 0,10 Prozent.

Enttäuschende Konjunkturdaten konnten die Bundesanleihen am Vormittag nur zeitweise stützen. Im Oktober haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten weiter eingetrübt. Erneut wurde die Stimmung durch die erheblichen Verspannungen im Welthandel belastet. Das Konjunkturbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 4,2 Punkte auf 22,3 Zähler und damit stärker als erwartet.