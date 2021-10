Varta: Der Plan geht auf! Varta marschiert weiter und weiter…

Auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren hat Vartas Vorstand in der vergangenen Woche große Pläne vorgestellt. Denn zukünftig will das Unternehmen seine Expertise im Bereich von Mini-Batterien nutzen, um den Markt für E-Mobilität aufzumischen. Noch in diesem Jahr will Varta mit der Produktion der V4Drive-Zellen starten, um in zwei Jahren mit der Massenproduktion zu beginnen. Die Aktie findet daraufhin langsam wieder zurück zu alter Stärke!

Am Tag nach der Ankündigung durch den Vorstand schoss Varta gleich mal acht Prozent nach oben und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit März. Die neue Woche startete dann gleich mal mit einem weiteren Plus von mehr als zwei Prozent und heute liegt die Aktie schon 2,2 Prozent im Gewinn. Damit klettert Varta auf den höchsten Stand im Oktober und scheint sich oberhalb von 120 Euro festsetzen zu können.

Kurzfristig läuft es also bei Varta. Doch wie sind die mittel- und vor allem langfristigen Perspektiven? Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

