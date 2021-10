Baden-Baden (ots) - Die Arbeitgeber der chemischen und pharmazeutischen

Industrie haben den Vorsitzenden des Verbandes, Patrick Krauth, Chief Financial

und Operations Officer der Karlsruher Schwabe-Gruppe, im Amt bestätigt. Auf

ihrer Mitgliederversammlung wählten die im Arbeitgeberverband Chemie

Baden-Württemberg e.V. (agvChemie) organisierten Unternehmen Christjan Knudsen,

Boehringer Ingelheim Pharma, Biberach, und Andreas Schmitz, Roche Diagnostics,

Mannheim, zu stellvertretenden Vorsitzenden.



"Die kommenden Jahre werden für unsere Unternehmen nicht einfach," stellte

Krauth nach seiner Wahl fest. Für ihn gilt: "Wir müssen die

Investitionsfähigkeit der Betriebe sicherstellen. Nur wenn wir die Kosten im

Griff behalten und die Erträge stimmen, können wir uns zukunftssicher

aufstellen. Daran werde ich mit den Kollegen im Vorstand in den nächsten zwei

Jahren intensiv arbeiten," so Krauth.







Andreas H. M. Bley, Paul Jaeger Lackfabrik, Möglingen, André Ewert, Michelin,

Karlsruhe, Dr. Martin Häfele, DSM Nutritional Products, Grenzach-Wyhlen, Michael

Lindner, Börlind, Calw, Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer agvChemie,

Baden-Baden, Dr. Michael Münzing, Münzing Chemie, Abstatt, und Markus Scheib,

MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein, Karlsruhe.



Zum Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e.V. (agvChemie)



Der agvChemie ist der Arbeitgeberverband für die Unternehmen der chemischen und

pharmazeutischen Industrie in Baden-Württemberg. Derzeit sind dort 266

Unternehmen mit knapp 78.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisiert. Die

größte Teilbranche ist die pharmazeutische Industrie, gefolgt von Farben und

Lacken sowie Gummi und Kautschuk. Derzeit beschäftigen die Unternehmen in etwa

50 unterschiedlichen Berufsbildern 3.500 Auszubildende und DHBW-Studenten. Die

Unternehmen im agvChemie machen einen Umsatz von ca. 28,4 Milliarden Euro pro

Jahr. Die Exportquote in diesen Betrieben liegt über 60 Prozent.



Dem Vorstand des agvChemie gehören außer Krauth, Knudsen und Schmitz noch an: