Nel ASAs Plan scheint aufzugehen. Die Aktie stürmt nach oben!

Nel ASA hat in den vergangenen Tagen für einige positive Schlagzeilen gesorgt und scheint damit Erfolg zu haben. Denn seit einigen Tagen kennt die Aktie nur den Weg nach oben. Nach mehreren erfolgreichen Sitzungen kann sich der Kurs nun mehr und mehr von der kritischen Chartmarke entfernen.

Zunächst gab der norwegische Wasserstoffspezialist neue Aufträge aus Schottland, Schweden und erstmals auch aus Frankreich bekannt. Am Freitag landete Nel dann einen ganz besonderen Coup, als die geplante Zusammenarbeit mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU Corporation bekannt wurde.

In der Vorwoche setzte Nel noch bis auf die Jahrestiefs im Bereich um 1,20 Euro zurück, konnte diese Marke aber im Wochenverlauf erfolgreich verteidigen. Heute schießt der Kurs gleich mal um über drei Prozent nach oben und notiert zur Stunde bei 1,34 Euro.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

