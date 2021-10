Tagesausblick für 13.10.: DAX steckt in Range fest. Grüne Aktien gefragt!

Die europäischen Aktienindizes schlossen heute mehrheitlich leichter. Einmal mehr belasteten Inflationsängste sowie Spekulationen rund um die finanziell angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerne. Der Rückgang des deutschen ZEW-Index bestätigte, dass sich die Stimmung vor allem in exportorientierten Bereichen zuletzt deutlich verschlechtert hat. So schloss der DAX rund 0,35 Prozent leichter bei 15.150 Punkten und der EuroStoxx50 knapp 0,5 Prozent tiefer bei 4.050 Punkten.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren

Der Renditeanstieg am Anleihemarkt ging derweil unvermindert weiter. Katalysator waren vor allem die anhaltend hohen Energiepreise. Die heutige Stabilisierung des Ölpreises ist noch kein Anzeichen für eine Trendwende. Bei den Edelmetallen blieb es derweil ruhig. Gold und Silber zeigten nur geringfügige Aufschläge. Weiterhin schwach präsentierte sich der Euro/US-Dollar. Der Rückgang des Renditespreads gab somit noch keine Unterstützung.

Unternehmen im Fokus

Cancom plant bis zu 3,5 Millionen Aktien zurückzukaufen. Die Botschaft kam bei den Anteilseignern gut an. Der Biotechnologiekonzern CureVac hat den Antrag auf Zulassung des Coronaimpfoffs der ersten Generation zurückgezogen und konzentriert sich aktuell gemeinsam mit GlaxoSmithKline auf die Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation. Die Aktie verlor daraufin über acht Prozent. Wie angekündigt zahlt die Deutsche Lufthansa aus der jüngsten Kapitalerhöhungen Staatshilfen zurück. Die Aktie schwenkte dennoch in den Sinkflug zurück. Fuchs Petrolub profitierte von positiven Analystenkommentaren. Gerresheimer meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal erneut starke Umsätze und bestätigte das Jahresziel. Steigende Kosten drückten allerdings auf die Marge. Analysten haben die Einschätzung für Merck nach dem gestrigen Kapitalmarkttag angehoben. Die Merck-Aktie setzte sich daraufhin an die DAX-Spitze. Siemens Energy setzte den Erholungskurs heute fort und kratzte bereits an der 23 Euro-Marke. Bei Teamviewer griffen einige Anleger nach dem kräftigen Kurssturz der zurückliegenden beiden Wochen zu.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Hydrogen Index und der Global Green Technologies Index. Katalysatoren der Wasserstoffindex waren die Aktien von Ballard Power, Bloom Energy und Plug Power. Der Green Tech Index profitierte vor allem von der starken Performance bei Solaredge Technologies und Vestas.

In den USA meldet morgen JP Morgan Daten zum abgelaufenen Quartal und Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für September..