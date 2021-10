Wertpapiere von der Jefferies Financial Group konnten sich bereits in der abgelaufenen Handelswoche über eine äußerst wichtige Hürde bestehend seit 2011 um 39,14 US-Dollar hinwegsetzen und damit eine seit dem Jahr 2009 bestehende Seitwärtsbewegung endlich auflösen. Zwar sollte ein derartiges Signal noch mit einem klaren Monatsschlusskurs einhergehen, auf Wochenschlusskursbasis ist dieser Pflock schon mal eingehauen worden. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die Rekordstände aus 2008, bevor die Finanzkrise das Papier auf gerade einmal zehn Dollar abwärts gedrückt hatte.

Ausschläge könnten zunehmen

Noch ist bis zum Ende dieses Monats reichlich Zeit, im Bereich der Hürde von 39,14 US-Dollar könnte es etwas ruppiger zu gehen, weitere Ziele bei einem erfolgreichen Kaufsignal würden bei 41,92 und darüber bei 45,99 US-Dollar aktiviert werden können. Nach einem anschließenden Pullback könnte es dann in Richtung der Rekordstände aus Anfang 2008 bei 56,90 US-Dollar weiter raufgehen. Ein klar bärisches Signal wäre dagegen ein Rückfall in die vorherige Seitwärtsspanne mit Kursabschlägen von mindestens unter 36,40 US-Dollar. In diesem Szenario müssten Rücksetzer auf 34,86 und darunter die etwas stärkere Horizontalunterstützung von 29,80 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.