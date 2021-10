JinkoSolar – Die Party beginnt!

Grund zum Feiern haben heute alle JinkoSolar-Aktionäre. Bei einem Anstieg der Aktie um rund fünf Prozent dürfte das niemanden verwundern. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 52,32 USD dieser Umkehrpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Für alle, die bei JinkoSolar ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Sind das bei JinkoSolar jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.