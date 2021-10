Vartas Strategie scheint anzukommen. Die Aktie ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke!

Varta hat in der vergangenen Woche für einen regelrechten Paukenschlag gesorgt. Denn auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren hatte der Vorstand angekündigt, in Kürze in das Geschäft für E-Mobilität einzusteigen. Man wolle die Expertise und das Knowhow aus dem Bau von Mini-Batterien nutzen, um in einen der wohl größten Wachstumsmärkte überhaupt einzutreten. Die Produktion der V4Drive-Zellen soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Anleger freut`s!

Denn die Aktie kennt seitdem eigentlich nur noch eine Richtung. Aus dem Stand schoss der Kurs nach der Ankündigung mehr als acht Prozent nach oben. Gestern schloss Varta dann endlich mal wieder über der Marke von 120 Euro und setzt heute sogar noch einen drauf. Denn die Aktie verzeichnet schon wieder ein Plus von mehr als drei Prozent und notiert derzeit bei 124,20 Euro!

