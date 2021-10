Nel setzt sich Dank neuer Aufträge immer mehr von Entscheidungsmarke ab! 

Bei Nel ASA sieht es derzeit (endlich mal wieder) richtig gut aus. Das Unternehmen vermeldet einen Auftrag nach dem anderen. Davon profitiert nun auch der Aktienkurs, der sich in den vergangenen Tagen Gott sei Dank von der entscheidenden Kursmarke nach oben lösen konnte.

Vor rund 14 Tagen vermeldete Nel den Auftragseingang über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur, der nach Schottland geliefert werden soll. Anschließend folgten Aufträge über den Bau von Wasserstoff-Stationen, ehe es am Freitag zu einem echten Paukenschlag kam. Denn der japanische Handelsriese ITOCHU kündigte eine Zusammenarbeit mit Nel an!

An der Börse trägt diese Arbeit Früchte. Denn der Aktienkurs konnte in der Vorwoche zunächst die Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro erfolgreich verteidigen, ehe sich die Aktie immer weiter nach oben arbeitete. Heute schießt Nel mehr als drei Prozent nach oben und kann damit sogar die Marke von 1,30 Euro hinter sich lassen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

