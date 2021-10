Top Quartalszahlen, Gold und neue Nickelmineralisierungen bringen unsere Unternehmen nach vorne! Qualität lohnt sich halt doch.

Hervorragende Quartalszahlen, eine neue Nickelsulfid-Mineralisierung und hoffnungsvolle Aussichten lassen das Herz eines jeden Investors höher schlagen.

Zahlreiche Produktionsrekorde konnte Victoria Gold vermelden! Die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine in Yukon voll auf Wachstumskurs und so betrug die Goldproduktion in der Goldmine Eagle im 3. Quartal 2021 55.827 Unzen, was ein Anstieg um 58 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020 bedeutet. Die im 3. Quartal 2021 abgebauten Erztonnen waren um 49 % höher als im gleichen Zeitraum 2020 und das auf dem Pad gestapelte Erz erreichte 3,3 Millionen Tonnen, was einen Anstieg von 72% zum Vorjahr bedeutet.

Quelle: Victoria Gold

Noch besser als dieses Ergebnis dürften die folgenden Quartale werden, da das Management ein weitere Produktionswachstum im vierten Quartal 2021 und ein jährliches Produktionswachstum bis ins Jahr 2022 erwartet. Damit ist man perfekt gerüstet für die bevorstehende Jahresendrallye im Goldsektor!

Wieder einmal hervorragenden Produktionsergebnisse kommen auch von Griffin Mining. Das geförderte und verarbeitete Erz in der chinesischen Zink-Gold-Mine Caijiaying hat nun ca. 100.000 Tonnen Erz pro Monat erreicht, die alle aus der Zone III gewonnen wurden, während die Zone II noch nicht in Produktion gegangen ist.

Quelle: Griffin Mining

Die im dritten Quartal 2021 verarbeiteten Tonnen lagen somit um 5,9 % über denen des zweiten Quartals 2021, während ein geringfügiger Rückgang des Zinkhauptgehalts zu einer Zinkmetallkonzentrat-Produktion führte, die mit der des zweiten Quartals 2021 übereinstimmt. Damit knüpfen die Betriebsergebnisse von Q3 nahtlos an die hervorragenden Produktionsergebnisse des zweiten Quartals an und das Management von Griffin Mining sieht der nahen Zukunft extrem positiv entgegen. Griffin Mining sollte man weiterhin unbedingt auf dem Schirm haben!

Ausdehnung der Mächtigkeit der Nickelmineralisierung lässt großes Vermuten!

Nachfolgebohrungen bei der Entdeckung 50C Nickel Trough auf dem Projekt Beta Hunt von Karora Resources haben eine nickelmineralisierte Zone mit einer Mächtigkeit von bis zu 80 Metern und einer Streichlänge definiert, die sich nun über 150 Meter erstreckt und in südöstlicher Richtung entlang einer potenziellen Streichlänge von 2,6 Kilometern offen bleibt.

Quelle: Karora Resources

Quelle: Karora Resources

Die jüngsten Bohrungen durchschnitten eine hochgradige Nickelmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 5,3 % Nickel über 2,2 Meter und 4,0 % Nickel über 3,5 Meter.

Quelle: Karora Resources

50C Nickel Trough wurde Anfang dieses Jahres entdeckt und befindet sich südlich der Gamma Island-Verwerfung. Die aktuellen Folgebohrergebnisse stellen eine Erweiterung der zuvor gemeldeten Nickelsulfid-Mineralisierung dar und untermauern das beträchtliche Aufwärtspotenzial für Nickel als Nebenprodukt im Zusammenhang mit dem wachsenden Goldproduktionsprofil von Karora. Die Entdeckung 50C befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Minenerschließungen, was den enormen Vorteil widerspiegelt, den Karora bei Beta Hunt mit über 400 Kilometern bestehender unterirdischer Erschließungen hat, die bereits durch frühere Bergbaubetriebe vorhanden sind. Die Erschließung bietet Zugang zu optimalen unterirdischen Bohrfeldern, um die Explorationsarbeiten schnell voranzutreiben und möglicherweise sowohl die Erschließung als auch den Abbau zu beschleunigen.

Viel Potential durch ausstehende Bohrergebnisse und Top-Explorationsbedingungen

Die neue Entdeckung weist eine ähnliche Mineralisierung auf wie die historische Zone Beta, die bis heute mehr als 32.000 Tonnen Nickelmetall mit einem Durchschnittsgehalt von 2,6 % Ni produziert hat. Für weitere 16 Bohrlöcher stehen die Ergebnisse noch aus und so warten wir gespannt auf die nächsten Bohrhighlights! Schon für das erste Quartal 2022 soll ein überarbeitetes Modell der Nickelmineralisierung erstellt werden, welches die Grundlage für ein weiteres Bohrprogramm bilden wird, das für die erste Hälfte des Jahres 2022 geplant ist.

