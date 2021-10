Globale Zement- und Betonindustrie stellt Plan zur Erreichung bahnbrechender „Netto-Null“-CO2-Emissionen bis 2050 vor

Vierzig der weltweit führenden Zement- und Betonhersteller sind heute zusammengekommen, um die Umstellung auf umweltfreundlicheren Beton zu beschleunigen, indem sie sich verpflichten, die CO 2 -Emissionen bis 2030 um weitere 25 % zu senken. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum „Netto-Null-Beton“ bis 2050.

Dieser Schritt der Mitglieder des Weltverbandes der Zement- und Betonindustrie (Global Cement and Concrete Association, GCCA), der Unternehmen aus Nord- und Südamerika, Afrika, Asien (einschließlich Indien und China) und Europa vereint, stellt die bisher bedeutendste globale Verpflichtung einer Branche zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen dar. Zuvor wurde während der New Yorker Klimawoche im September bekannt gegeben, dass sich die GCCA als erster globaler Beschleuniger der Schwerindustrie für den globalen „Race to Zero“ der UN positioniert hat. Auf die GCCA-Mitglieder, zu denen auch einige chinesische Großhersteller gehören, entfallen 80 % des weltweiten Volumens der Zementindustrie außerhalb Chinas.

Die GCCA hat einen detaillierten Plan veröffentlicht, der den Weg der Branche zur vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 aufzeigt – ein Ziel, das mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C auf einer Linie liegt. Durch die Maßnahmen des Plans werden bis 2030 im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario fast 5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff1 vermieden, was den CO 2 -Emissionen von fast 15 Milliarden Passagierflügen von Paris nach New York2 entspricht.

Mit 14 Milliarden Kubikmetern3, die jedes Jahr für den Bau von Straßen, Brücken, Tunneln, Häusern, Wasserkraftwerken und Hochwasserschutzanlagen hergestellt werden, ist Beton das am häufigsten verwendete Material auf dem Planeten. Beton ist ein grundlegendes Element des Bauwesens, denn kein anderes Material ist so widerstandsfähig, stark und weit verbreitet. Die Produktion von Zement, dem Hauptbestandteil von Beton, ist für rund 7 % der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich. Die neue Verpflichtung der GCCA für 2030 sieht eine deutliche Beschleunigung der Dekarbonisierung der Branche vor.