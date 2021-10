Wenn es der FDP ernst damit wäre, käme doch noch Spannung in das Sondierungstheater mit den Grünen: FDP-Vize Michael Theurer plädiert für Atomkraft. Eine gute Idee. Die neue Generation der Reaktoren ist sicher, produziert nur wenig Abfall und kann sogar den bereits angefallenen Atommüll kleinarbeiten. Und, ach herrje, die Meiler sind auch noch CO2-neutral! Was will

Der Beitrag Atomkraft? Ja, bitte! erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Cora Stephan.