Powercell: The sky is the limit! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.10.2021, 19:32 | | 18 0 12.10.2021, 19:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen geben heute bei Powercell den Ton an. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken. Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwölf Prozent. Bei 17,98 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi. Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wenn Sie Powercell bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen. Fazit: Wie es bei Powercell weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

0 Autor abonnieren

Disclaimer