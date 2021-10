Heute bei Ballard Power Systems Gewinne mitnehmen?

Bei Ballard Power Systems knallen heute die Sektkorken. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Ballard Power Systems-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund acht Prozent. Bei 13,61 EUR liegt der Hochpunkt. Daher hat Ballard Power Systems es jetzt selbst in der Hand!

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Anleger, die mittel- und langfristig an Ballard Power Systems glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

Fazit: Sind das bei Ballard Power Systems jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.