NELs Arbeit trägt endlich Früchte! Aktienkurs kennt nur noch eine Richtung!

Endlich scheint sich die harte Arbeit beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA auszuzahlen. Denn nachdem die Aktie seit Januar im Prinzip nur den Weg nach unten kannte, arbeitet der Kurs jetzt seit einigen Tagen an einem Comeback. Zunächst konnte Nel die Jahrestiefs im Bereich um 1,20 Euro erfolgreich verteidigen. Heute schießt der Kurs abermals mehr als drei Prozent nach oben und lässt damit sogar die 1,30-Euro-Marke hinter sich. Der Hintergrund:

Die Basis für diesen Erfolg hat Nel in den vergangenen Wochen gelegt. Denn zunächst verzeichneten die Norweger den Auftragseingang über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur aus Schottland, ehe zwei weitere Aufträge über den Bau von Wasserstoff-Stationen aus Schweden und Frankreich folgten. Am Freitag gaben Nel und der japanische Handelsriese ITOCHU Corporation dann eine Absichtserklärung über eine geplante Zusammenarbeit bekannt.

Nel findet also langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurück. Sollten Anleger jetzt also schnell noch zugreifen? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

