ExaGrid gewinnt die beiden Auszeichnungen „Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year“ und „Immutable Storage Company of the Year“

ExaGrid , der Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit den Auszeichnungen „Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year“ und „Immutable Storage Company of the Year“ ausgezeichnet wurde, die bei der 18. jährlichen Storage Magazine Storage Awards-Zeremonie „The Storries XVIII“ in London am 7. Oktober 2021 verkündet wurden.

ExaGrid wins “Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year” and “Immutable Storage Company of the Year” at the “The Storries XVIII” awards ceremony held in London on October 7, 2021. (Photo: Business Wire)

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung bestimmt, was vor allem die differenzierte Produktarchitektur von ExaGrid und seinen herausragenden Kundendienst bekräftigt. Der diesjährige Sieg von ExaGrid reiht sich in die Folge vorheriger Gewinne bei „The Storries“ ein, zu denen die Auszeichnungen „Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year“ und „Storage Performance Optimisation Company of the Year“ im Jahr 2020, „Enterprise Backup Hardware Product of the Year“ im Jahr 2019 und „Enterprise Backup Storage Vendor of the Year“ im Jahr 2018 zählen.

„Wir freuen uns über diese beiden Auszeichnungen dieses Jahr sehr“, sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. „Unser Team setzt sich kontinuierlich für Innovationen und Verbesserungen der Tiered-Backup-Storage-Lösung ein, die ExaGrid anbietet, und verfolgt dabei das Ziel, den bestmöglichen Backup-Speicher anzubieten, während die Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Backups verbessert werden. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben, um diese Auszeichnungen zu gewinnen - wir sind Ihnen ehrlich dafür dankbar. Diese Auszeichnung folgt auf drei aufeinanderfolgende Quartale mit Rekordumsätzen, in denen sowohl das Umlaufvermögen als auch die Gewinn- und Verlustrechnung positiv waren.“

„Der Tiered Backup Storage von ExaGrid ist das einzige System, das über eine Disk-Cache Landing Zone verfügt, die sich in einen Aufbewahrungsspeicher einreiht, und bietet den einzigen Ansatz zur Deduplizierung, der sich nicht negativ auf die Backup- und Wiederherstellungsleistung auswirkt. Anfang des Jahres haben wir eine neue Anwendungsreihe, darunter den EX84, herausgebracht. Das größte Scale-Out-System von ExaGrid, das aus 32 EX84-Anwendungen besteht, kann bis zu 2,7PB vollen Backup aufnehmen, wodurch es das größte der Branche ist“, sagte Andrews. „ExaGrid bietet den einzigen zweigeteilten Backup-Speicheransatz mit einem Tier, das nicht dem Netz zugewandt ist, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Erholung von Ransomware-Angriffen. Daher fühlen wir uns besonders geehrt, die Auszeichnung ‚Immutable Company of the Year‘ zu erhalten.“